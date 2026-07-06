Aldo Giovanni e Giacomo a Marsala per… “Magari un’altra volta”, il nuovo film

Nei giorni scorsi Aldo, Giovanni e Giacomo del famoso trio, sono stati avvistati tra Petrosino e Marsala. Il motivo? Presto detto: come si pensava i tre stanno girando il prossimo film con scene sul territorio. Il prossimo 28 gennaio 2027 tornano in Sala con una nuova commedia dal titolo “Magari un’altra volta”, diretta da Tobia Passigato. Le riprese sono in corso e la pellicola avrà la distribuzione Medusa Film. Tra le varie location previste dalla produzione, alcune scene saranno girate anche in Sicilia, con una tappa significativa a Marsala. Il film, scritto anche con il contributo del trio stesso, punta a mescolare comicità, nostalgia e nuove dinamiche narrative, in una formula che richiama le loro origini cinematografiche.

Marsala diventerà uno dei set principali per alcune riprese esterne. La città trapanese offre un contesto unico fatto di mare, saline, luce mediterranea e scorci storici che si prestano perfettamente a una commedia itinerante. Il territorio siciliano, infatti, è sempre più spesso utilizzato da produzioni nazionali e internazionali per la sua capacità di restituire immagini cinematografiche fortemente riconoscibili. Accanto al trio comico, il film prevede la presenza di un cast numeroso con attori noti del cinema e della televisione italiana, molti dei quali non sono ancora stati ufficialmente annunciati. La produzione è strutturata su più settimane di riprese tra diverse regioni, tra cui Lombardia, Emilia-Romagna, Sicilia e anche Tunisia.