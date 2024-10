Diocesi di Mazara, riprendono i corsi di formazione teologica di base

Dopo un anno di rodaggio che ha registrato la partecipazione di più di 80 persone tra le due sezioni di Mazara del Vallo e Partanna, unitamente agli iscritti ai corsi di musica e canto della Scuola di musica liturgica “Jobel”, riprende l’itinerario di formazione teologica di base rivolta a tutti gli operatori pastorali della Diocesi, in particolar ai candidati ai “Ministeri istituiti” di Lettore, Accolito, Catechista.

Per l’avvio del nuovo percorso di formazione, il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha inviato una lettera di esortazione ai parroci e a tutti i fedeli delle aggregazioni laicali. «Quest’anno mi aspetto di più – scrive il Vescovo nella Lettera – mi aspetto che dalle parrocchie vengano individuati e inviati alla Scuola candidati/e ai “Ministeri istituiti”. Ritengo sia un fatto ecclesiale rilevante che in ogni comunità parrocchiale ci siano “ministri” ben preparati che possano guidare altri nel servizio in uno spirito di santa emulazione. La ministerialità non può essere improvvisata, necessita di un impegno formativo costante e mai concluso che man mano deve estendersi a tutto il popolo di Dio».

Il Vescovo riprende la sua Lettera pastorale “Cercatori di speranza” aggiungendo: «Ho affermato che una opportunità per portare avanti le nostre iniziative pastorali ci viene offerta dalla Scuola diocesana di Teologia di base la quale ci aiuta a scoprire la bellezza del dono dell’essere dei cristiani veraci, e a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in noi (cf 1Pt 3,15). La Scuola, infatti, vuol essere un’occasione di formazione umana, spirituale, teologica, ministeriale per tutti coloro che avvertono il bisogno di approfondire la loro fede».