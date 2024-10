Buonfiglio rieletto presidente Fick “Fiero di questa federazione”

ROMA (ITALPRESS) – Proseguire nel solco della continuità per portare avanti gli obiettivi sportivi e sociali. E’ questo il perno del programma di Luciano Buonfiglio, rieletto presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak per il sesto mandato consecutivo nell’assemblea che si è tenuta presso la Sala della Scherma alla Casa delle Armi al Foro Italico. Un concetto ribadito anche nelle prime parole post rielezione, quando all’assemblea, che lo ha premiato con il 71,97% dei voti, ha detto: “Complimenti a tutti voi per aver scelto l’usato sicuro”. Buonfiglio ha battuto la concorrenza di Ottaviano Gueli (1.152 voti, 25,87%), Daniele Scarpa (49 voti, 1,10%) e Andrea Argiolas (14 voti, 0,31%), mentre sono state 33 le schede bianche.

Quello della canoa e del kayak è un movimento in crescita, come dimostra il passaggio dagli 8.000 iscritti del 2008 agli oltre 19.000 del 2023, con 294 società affiliate. “Siamo una Federazione solida economicamente”, ha aggiunto Buonfiglio, ricordando che i costi di funzionamento della Fick tra il 2020 e il 2023 sono scesi del 6,5%, mentre il budget è salito di 700.000 euro. “Mai come questa volta sono orgoglioso della mia Federazione, perchè una partecipazione così ampia è sintomo di passione, entusiasmo e voglia di migliorare – ha proseguito Buonfiglio dopo essere stato rieletto -. La società è sempre al centro delle nostre iniziative, non solo per vincere medaglie olimpiche, ma anche per vincere medaglie sociali come l’inclusione, l’ambiente, le categorie fragili, e continueremo su questa strada. Per la prima volta siamo entrati nelle scuole, e miglioreremo”. All’assemblea erano presenti anche Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, argento nel C2 500 alle Olimpiadi di Parigi 2024: “E’ stata una grande emozione, ora ci aspetta un altro quadriennio. Continuando a lavorare così, ci toglieremo grandi soddisfazioni”, le loro parole. “Ringrazio la Federazione, quest’anno ho raggiunto un risultato importante grazie anche a chi lavora con me in campo. Sono sicuro che ci saranno grandi emozioni anche in futuro”, è invece il videomessaggio di Giovanni De Gennaro, oro nel K1 Slalom a Parigi e attualmente in Cina per la Super Cup.

