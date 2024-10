A Lilibeo tornano le Famiglie al Museo, dedicata al tema ‘green’

Anche quest’anno il Museo archeologico Lilibeo aderisce alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, dedicata al tema “Un Museo Green”. Il 13 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12, il Museo aprirà le porte ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, accompagnati dalle loro famiglie, che saranno guidati lungo un percorso dal titolo “Scopri…Amo la natura al Museo Lilibeo”. Quella di quest’anno è l’11° edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@MU) promossa dal Ministero della Cultura. “Dopo il successo delle precedenti edizioni – dice la Direttrice del Parco, Anna Occhipinti – domenica 13 ottobre la Giornata F@Mu torna per promuovere e facilitare l’incontro tra le famiglie e i luoghi espositivi che arricchiscono il nostro territorio, e per educare i bambini a divenirne i nuovi fruitori culturali, rendendo i Musei e le loro proposte sempre più family friendly”.

La Giornata, ideata e coordinata dalla responsabile dei servizi educativi del Parco, Eleonora Romano, si avvarrà del contributo delle archeologhe Maria Elena Barbera e Sara Parrinello, che guideranno le famiglie all’interno delle sale espositive per scoprire i reperti naturalistici, e coinvolgeranno i bambini in una divertente caccia al tesoro a squadre, consentendo ai giovani visitatori di diventare protagonisti di un “Museo a misura di bambino”. Non mancherà, infine, il concorso F@Mu dedicato ai più piccoli, che saranno invitati a “raccontare” la propria esperienza al Museo attraverso un disegno o un racconto sui contenuti della visita. L’ingresso gratuito sarà riservato a due familiari che accompagneranno i bambini. Ulteriori informazioni sulla Giornata si potranno reperire sul sito www.famigliealmuseo.it.