Giornata Salute Mentale, la Fondazione Dragotto premia il Progetto Itaca a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Si è conclusa ieri la prima edizione della manifestazione realizzata dalla Fondazione Tommaso Dragotto in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale.

Una kermesse che ha da subito destato uno straordinario interesse e un’eccezionale risposta del pubblico presente. Gli incontri, tutti ad ingresso libero, hanno registrato la testimonianza della grande attenzione al tema e dell’importanza che un argomento come quello della salute mentale riveste per la società moderna.

Consapevole dei disagi correlati alla patologia la Fondazione Dragotto ha voluto dare un segno concreto di aiuto, a supporto di coloro che quotidianamente si confrontano con la malattia mentale. La prima edizione della manifestazione ha assegnato un contributo di 20.000 euro alla Fondazione Progetto Itaca, attiva sul territorio nazionale da ben 25 anni. E’ stata proprio il Segretario Generale di Progetto Itaca, Ughetta Radice Fossati, a ricevere il premio sul palco del Teatro Politeama di Palermo durante l’evento conclusivo della giornata, sottolineando i risvolti che la malattia mentale arreca nelle famiglie sconvolte da una patologia di difficile accettazione.

Il presidente Dragotto, chiamato sul palco dalla conduttrice televisiva Veronica Maya ha letto le motivazioni alla platea presente: “La Fondazione Tommaso Dragotto ha deciso di premiare l’Associazione Progetto Itaca come doveroso riconoscimento nel 25° anniversario di impegno e di lavoro al fianco delle persone affette da disturbi mentali e delle loro famiglie, affermando grazie ad un’attività pionieristica la dignità e la centralità dell’essere umano ed il suo reinserimento in società”.

“Siamo orgogliosi di poter ricevere questo importante premio che riconosce l’impegno di Progetto Itaca nella lotta allo stigma che ancora oggi purtroppo affligge le persone che soffrono di disagio psichico. Una lotta che ci vede alleati con la Fondazione Tommaso Dragotto e che ci dà forza quindi di andare avanti, consapevoli di non essere soli in questa missione” – dichiara Ughetta Radice Fossati, Segretario Generale di Fondazione Progetto Itaca. “Progetto Itaca” vuole rispondere all’immenso bisogno di informazione e di aiuto concreto delle persone e famiglie sofferenti, con un messaggio innovativo di SPERANZA, per contrastare il pregiudizio della incurabilità. Oggi il recupero di una buona qualità di vita è possibile, perchè tutti devono poter realizzare i loro “sogni”, in una società più accogliente e inclusiva, attenta alle persone più fragili. E’ un obiettivo che deve vederci tutti coinvolti, professionisti, privati cittadini e aziende, insieme “per la mente, con il cuore” – conclude.

Sette gli incontri in cartellone che hanno puntato i riflettori sui disturbi psichici analizzando il tema da diverse angolazioni: scientifico, divulgativo, teatrale, assistenziale, cinematografico.

Tra le tante personalità che hanno aderito in prima persona all’iniziativa ricordiamo tra gli altri Il Professor Gabriele Sani Direttore di Psichiatria Clinica del Policlinico Gemelli di Roma, Livia Azzariti giornalista, Domenico Iannacone, giornalista d’inchiesta e regista, Fabio Campoli, Chef e patron di Azioni Gastronomiche, Anbeta Toromani e Alessandro Macario etoiles internazionali, Sebastiano Somma e Morgana Forcella attori e autori, Dario D’ambrosi regista e fondatore del teatro Patologico di Roma, Patrizio Rispo, attore, Renata Campanella Soprano, Alessandro Moccia Tenore, e tanti altri.

L’evento ha registrato il coinvolgimento delle Istituzioni Regionali che hanno voluto portare il loro personale contributo: Il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il Magnifico Rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri, e degli Assessori Comunali Rosalia Pennino alle Politiche Sociali, e Fabrizio Ferrandelli alla Sanità.

Il successo della prima edizione suggella il riconoscimento di Palermo come capitale nazionale della giornata mondiale dedicata alla salute mentale e conferma l’intenzione di ripetere la manifestazione ogni 10 ottobre degli anni a venire.

