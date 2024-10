United apre la rotta Palermo-New York da maggio a settembre 2025

PALERMO (ITALPRESS) – La compagnia aerea americana United ha ufficializzato l’apertura della nuova rotta Palermo – Newark (New York), da maggio a settembre 2025, con tre frequenze: lunedì, mercoledì e venerdì. Il volo sarà operato da un B767/400.

Già nel 2020, prima della pandemia, United aveva in programma il volo con la Grande Mela. Il Covid, però, mise in soffitta il collegamento. Adesso, United si ripresenta a Palermo per una nuova esperienza, mantenendo l’impegno preso quattro anni fa di ritornare a volare dal capoluogo siciliano.

“Il consiglio di amministrazione ha lavorato con grande passione e impegno per riportare la rotta a Palermo – dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo – Ringrazio l’intera struttura di Gesap per il lavoro svolto fin qui, e ringrazio la compagnia americana per aver puntato ancora una volta sull’aeroporto di Palermo”.

