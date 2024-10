La Regione dedica Sala degli Specchi all’avvocato Maria Mattarella

PALERMO (ITALPRESS) – Da oggi la Sala degli Specchi di Palazzo d’Orlèans è dedicata all’avvocato Maria Mattarella, il segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana scomparsa lo scorso 9 settembre. La cerimonia di intitolazione, voluta dal governatore Renato Schifani per onorarne la memoria in occasione del trigesimo, è avvenuta stamattina in maniera riservata, così come richiesto dai familiari. Erano presenti il presidente della Regione, il capo dello Stato Sergio Mattarella, i figli della stimata dirigente Giovanni e Piersanti, il fratello Bernardo, i cugini e una ristretta rappresentanza di amici e colleghi. “Maria Mattarella – ha sottolineato commosso Schifani – è stata una figura di grande valore per la nostra Regione, una donna di altissima professionalità e straordinaria umanità. Il suo ricordo rimarrà per sempre vivo nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerla e di collaborare con lei. Intitolarle la Sala più importante del Palazzo, che tra i presidenti più illustri ha visto il padre Piersanti, ucciso da Cosa nostra, è un segno del nostro riconoscimento e della nostra immensa gratitudine”.

A ricordare la figura del segretario generale è stato anche uno dei suoi più fidati collaboratori, l’avvocato Mario Puglisi.

“Maria – ha detto emozionato nel suo intervento – era uno dei principali punti di riferimento per l’amministrazione regionale. Da oggi, tutti noi abbiamo il dovere e l’obbligo morale di continuare il nostro lavoro con rinnovato impegno, seguendo il suo esempio e continuando nel solco da lei tracciato e di portare avanti quei valori e principi a tutela della legalità per cui si è spesa tanto nel corso della sua vita, lasciando a tutti una preziosa eredità”.

– Foto ufficio stampa Regione Siciliana –

(ITALPRESS).