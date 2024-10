Il servizio mensa non parte. Marsala Schola e Grillo: “Bloccato dai ricorsi”

Cresce il malcontento delle famiglie marsalesi per il ritardo nell’attivazione del servizio mensa nelle scuole lilibetane. Ad un mese dall’inizio delle attività didattiche, la fruizione del servizio non è ancora consentita, con conseguenti disagi per l’utenza. Con una nota congiunta, l’Istituzione “Marsala Schola” e l’amministrazione Grillo affermano che tale ritardo è dovuto al protrarsi di un contenzioso avviato a seguito della mancata riconsegna dei locali mense e cucine da parte del precedente gestore. La consegna dei locali in favore dell’Istituzione, avviata solo a seguito di ordine del giudice del Tribunale di Marsala, sarà definita mercoledì prossimo. Successivamente l’Istituzione effettuerà la consegna degli stessi in favore della ditta vincitrice del nuovo appalto, stante che è anche in via di definizione il giudizio davanti al Tar Sicilia tra le ditte partecipanti alla gara per l’aggiudicazione del servizio mensa.

Di seguito la dichiarazione congiunta del presidente dell’Istituzione Salvatore Bellafiore e del sindaco Massimo Grillo: “L’Istituzione Marsala Schola aveva avviato, sin dallo scorso novembre, le relative procedure di gara ad evidenza pubblica al fine di affidare a Ditta esterna la gestione della refezione scolastica per l’anno scolastico 2024/2025. Le suddette procedure sono state concluse lo scorso mese di maggio con l’aggiudicazione del servizio in favore di un nuovo gestore. Purtroppo, a causa della resistenza del precedente appaltatore – rifiutatosi di procedere al passaggio delle consegne al nuovo affidatario del servizio – l’avvio della mensa scolastica continua a subire ritardi. Adite le vie legali, soltanto dopo l’udienza dello scorso 17 settembre presso il Tribunale di Marsala il vecchio gestore si è reso disponibile a procedere al passaggio delle consegne che, di fatto, sono state avviate il 21 Settembre e sono ancora in corso.

Si precisa altresì che sull’avvio del servizio mensa è tuttora pendente al Tar il ricorso dell’operatore economico secondo classificato nella relativa gara d’appalto. Il pronunciamento del Giudice Amministrativo è fissato per giovedì prossimo”.