Tiro a volo: il “Trofeo delle Regioni” si farà al Policampo di Mazara

Il prossimo 13 ottobre si svolgerà presso Policampo olimpionico di Tiro a Volo di Mazara del Vallo il prestigioso “Trofeo delle Regioni”. Si tratta di un grande evento organizzato dalla società ASD Tiro a volo 2020 Mazara, presieduta da Vincenzo Asaro, in collaborazione con la FITAV. La gara, alla quale parteciperà una squadra per ogni Regione, si svolgerà sulla distanza dei 100 piattelli; i tiratori di ogni squadra spareranno contemporaneamente sullo stesso campo. In concomitanza del “Trofeo delle Regioni” nello stesso impianto di contrada Castelluzzo si svolgerà la gara individuale di fossa universale “Gran Premio del Mediterraneo” con l’assegnazione di premi ai vincitori delle relative categorie e del “II Trofeo Vito Asaro” al vincitore assoluto.

“Il Trofeo delle Regioni rappresenta – sottolinea il presidente della ASD Tiro a volo 2020 Mazara, Vincenzo Asaro- un importante riconoscimento al lavoro che abbiamo compiuto in questi quasi tre anni da quando abbiamo garantito una gestione unica del Policampo mazarese e che stiamo portando, grazie alla sua modernizzazione e all’aggiornamento tecnologico, al livello top internazionale, vedi anche il successo di partecipanti e gli apprezzamenti ricevuti dalla FITAV per l’organizzazione delle due edizioni del Gran Premio del Mediterraneo”.