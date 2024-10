Stefano Pellegrino omaggia Mahatma Gandhi: “Mi farò promotore di iniziative di Pace in Sicilia”

Stefano Pellegrino, presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana interviene in occasione della Giornata Internazionale per la Pace, recepita in Sicilia con la legge regionale 11 del 20 giugno 2019:

“Il 2 ottobre, anniversario della nascita del Mahatma Gandhi, si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale della pace, che mai come quest’anno e mai come in questi giorni deve essere la nostra massima aspirazione e il punto di arrivo del nostro impegno come uomini delle istituzioni. Già dal 2019, la Sicilia si è dotata di una buona legge, frutto di una iniziativa bipartisan con primo firmatario l’on. Lupo e sostenuta da me come Presidente della Commissione Affari Istituzionali, che ha proprio la finalità di promuovere la cultura della pace, della convivenza fra i popoli e del dialogo fra le nazioni.Anche grazie agli strumenti offerti da questa legge ed al lavoro del Comitato permanente per la pace e la lotta al razzismo dobbiamo aumentare gli sforzi perché, anche nel Mediterraneo e nel martoriato Medio Oriente, si fermino le armi, le violenze di qualunque tipo contro i civili, le violazioni del diritto internazionale e dell’inviolabile diritto alla vita. Mi farò portavoce e promotore, anche il raccordo col Comitato regionale, di adeguate iniziative sul piano regionale che affermino ancora una volta la strenua volontà di Pace del popolo siciliano“.