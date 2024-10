Non è nella lista over per la serie C, Besmir Balla lascia il Trapani Calcio

Besmir Balla non è più un calciatore del Trapani. Lo ha annunciato con un comunicato stampa la stessa società granata. Una rescissione che era nell’aria: il calciatore, infatti, non era stato inserito nella lista dei giocatori over che possono scendere in campo in Serie C e quindi era rimasto ai margini della rosa. Lascia un ricordo ottimo alla tifoseria e indelebile per la storia granata. L’attaccante, classe 1994, era arrivato ad inizio della scorsa stagione collezionando 36 presenze e 12 reti, tra cui quella decisiva contro il Siracusa il 7 Aprile che ha sancito il ritorno tra i professionisti dei granata.

Il presidente Valerio Antonini ha voluto salutare Balla a modo suo: “Bes, sei stato fondamentale per la nostra promozione e so che tra di noi c’è sempre stata stima e affetto reciproco – afferma il numero uno granata – . Dispiace che le strade sportive si dividano ma Trapani sarà sempre casa tua. Ti voglio bene, vai a Pompei e vinci il campionato, io farò il tifo per te“.