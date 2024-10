Sempre più adesioni alla Democrazia Cristiana trapanese, nuovi ingressi a Calatafimi ed Alcamo

La Democrazia Cristiana è presente anche a Calatafimi-Segesta e ad Alcamo. Nel primo caso, alla presenza di Giacomo Scala, segretario della DC in provincia di Trapani, è stata costituita la segreteria cittadina. L’assemblea ha eletto, all’unanimità, Nino Accardo segretario cittadino, Matteo Amabile presidente, Domenico Mucaria vice segretario, Francesco Fanara vice presidente, Leonardo Papa segretario organizzativo. “In provincia di Trapani c’è una grande voglia di stare in un partito con un’idea, una cultura, un’ispirazione democristiana, fondata sui valori e gli ideali, che parte dalle esigenze del territorio per progettare un futuro migliore – dichiara Giacomo Scala -. Adesso, anche a Calatafimi-Segesta, la Dc sarà un punto di riferimento per i cittadini che troveranno una segreteria pronta ad ascoltare le esigenze e progettare un nuovo futuro per la città. Ai neo eletti auguriamo buon lavoro”.

Giacomo Scala e Nino Accardo

Ad Alcamo invece, il gruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio comunale è formato adesso da Franco Orlando, Caterina Maltese e Gabriele Donato. L’ufficializzazione è avvenuta durante l’inaugurazione della sede della DC ad Alcamo. “Abbiamo deciso di aderire alla DC perchè è un partito radicato nei principi cristiani, promuovendo valori come la solidarietà, la giustizia sociale e il rispetto per la dignità umana. Chi condivide questi valori può trovare in questo partito una piattaforma in cui identificarsi”, dichiarano i consiglieri Orlando, Maltese e Donato.

“La creazione di un nuovo gruppo consiliare, in una città di circa 50 mila abitanti, è il prosieguo di un percorso che stiamo portando avanti tra i territori e tra la gente e che ambisce non a chiedere poltrone ma ad offrire risposte alla cittadinanza – dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale del partito -. Aderire alla DC offre l’opportunità di contribuire attivamente alla vita politica e di partecipare ad una rete di persone con interessi simili, creando sinergie e collaborazione”. “La Democrazia Cristiana cresce ancora nel territorio di Trapani – dichiara Giacomo Scala, segretario provinciale del partito -. Sono diverse le amministrazioni che, oggi, vantano consiglieri del nostro partito e ci stiamo radicando anche in Comuni ad alta densità demografica, come ad esempio Alcamo. Lavoreremo per far rivivere la città, tornando a rendere protagonisti i cittadini”. Nella foto, da sinistra Totò Cuffaro, Caterina Maltese, Giacomo Scala, Franco Orlando e Gabriele Donato