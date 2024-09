Il fenomeno della schiuma bianca allo Stagnone di Marsala. VIDEO

Ancora un fenomeno di mare particolare viene regalato dalla Riserva dello Stagnone di Marsala. Dopo la più nota ‘lupa’, ovvero la foschia mattutina e l’arrivo dei granchi blu, adesso alcuni tratti del litorale sono pieni di schiuma. Non quella che si forma vicino a rifiuti come bottiglie di detersivo, s’intende. In particolare la schiuma bianca si concentra nella spiaggetta di fronte Villa Genna, regalando uno scenario unico nel suo genere.

Pare che, per la differenza di densità, le bolle d’aria costitute principalmente da azoto e ossigeno, salgono in superficie e prima di andare nell’atmosfera attraversano lo strato superficiale dell’acqua, venendo avvolti da una sottile pellicola di acqua e adottando la caratteristica forma sferica delle bolle. Questa struttura si forma grazie ad una proprietà dei liquidi, la tensione superficiale.

In generale le schiume marine “bianche” non rappresentano una minaccia per la salute umana,

tranne nel caso della presenza di una fioritura di fitoplancton tossico; è buona norma però evitare di

bagnarsi direttamente nelle schiume, a causa della potenziale capacità delle stesse di

aggregare/concentrare materiale o sostanze indesiderate.

GUARDA IL VIDEO: