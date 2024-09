TEXTUS, il Viaggio di Penelope arriva a Calatafimi Segesta grazie all’opera di Claudia Villani

Inaugurata al Castello Eufemio di Calatafimi-Segesta l’opera dell’ artista Claudia Villani “TEXTUS il Viaggio di Penelope”. L ‘artista ha realizzato l’opera durante le scorse settimane realizzando, con diverse associazioni della città ovvero Pro Loco Calatafimi Segesta Aps, Associazione Alba Nuova, Associazione Dimensione Danza, Cooperativa ReNe Circular Brand, questa che è di fatto una tenda berbera dove le donne trovano il loro spazio per le loro idee per un futuro migliore della comunità anche dando un contributo critico e costruttivo all’Amministrazione comunale, magari adottando l’intera area.La tenda porta i nomi delle donne che hanno partecipato alla realizzazione ed è stata realizzata con i vestiti del Centro del Riuso di Calatafimi inoltre è perfettamente funzionante anche sotto l’aspetto di protezione dalle intemperie poiché è stata trattata per essere idrorepellente e quindi può rimanere tranquillamente “en plain air”.

È stata anche realizzata una esibizione di danza ad opera di Marilena Sciortino che ha incantato i visitatori. Il progetto è stato sostenuto dall’assessore alla cultura Piera Prosa e con la compartecipazione del Parco Archeologico di Segesta del direttore Luigi Biondo e della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, il tutto sotto la direzione burocratica del dott. Collura e A. Agueli del settore turistico del comune. Soddisfazione del sindaco Francesco Gruppuso poiché si valorizza ulteriormente l’area del Castello Eufemio con un’opera en plain air dopo la precedente realizzazione dello scorso anno di Gandolfo David Gabriele.