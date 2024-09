Basket: la Virtus Bologna vince di misura a Trapani contro Shark

Il Campionato di basket serie A si apre con la vittoria della Virtus Bologna per 89-88 sul campo della neopromossa Trapani Shark. La Segafredo spreca un +19 e finisce a -5 nel quarto periodo, poi nel finale la decidono Akele, Cordinier e Pajola; Belinelli top scorre a 15 punti. Dopo 32 anni Trapani torna in A e in un PalaShark tutto esaurito sfiora il colpaccio contro la Segafredo Virtus Bologna: finisce 89-88 per i bianconeri di Luca Banchi che devono soffrire per avere la meglio sull’ambiziosa neopromossa del patron Valerio Antonini. La squadra di Jasmin Repesa, priva della stella Langston Galloway, ha la forza e il coraggio di rimontare il -19 del secondo quarto, sorpassa e va a +5 a metà quarto periodo, ma nel finale termina l’ossigeno e così la Segafredo la spunta con le giocate di Cordinier, di Akele e di un lucidissimo Pajola. All’inizio del match lungo applauso del Palazzetto per l’ex allenatore Daniele Parente.

Tabellino di gara:

Trapani Shark-Segafredo Virtus Bologna 88-89

Trapani: Notae 13, Horton 4, Robinson 27, Rossato 2, Alibegovic 14, Petrucelli 11, Yeboah 13, Mollura ne, Pleiss 2, S. gentile 2, Pullazi ne. All. Repesa.