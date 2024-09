Al Parco Archeologico di Selinunte la penultima tappa del Circuito 2024 del Volley S3

Sarà il Parco Archeologico di Selinunte ad ospitare, il prossimo 3 ottobre, la penultima tappa del “Circuito 2024 del Volley S3”. La prestigiosa manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo, che vedrà la partecipazione degli ex campioni Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio, ha preso il via lo scorso 3 maggio a La Spezia per poi proseguire il 23 a Reggio Emilia. Prossime tappe, Matera (il 27 settembre) e Udine (il 15 ottobre, a chiusura del tour), dopo l’appuntamento siciliano in uno dei più grandi e suggestivi siti archeologici del Mediterraneo.

“L’obiettivo di questo evento è promuovere il nostro sport e, più in generale, la cultura sportiva come occasione di aggregazione e di inclusione. Ma anche come opportunità di valorizzazione dei luoghi che ospitano le nostre iniziative – dichiara il presidente della FIPAV Trapani Filippo Occhipinti – Per questa tappa siciliana abbiamo scelto, grazie alla disponibilità del direttore Felice Crescente, il Parco Archeologico di Selinunte, il più grande d’Europa, una location ideale per una manifestazione che coinvolge le giovanissime generazioni della provincia di Trapani, che avranno la possibilità di conoscere un immenso patrimonio storico e archeologico del nostro territorio, giocando all’ombra di templi greci insieme ad Andrea Lucchetta, campione del mondo della “Generazione dei Fenomeni” e testimonial del progetto “Volley S3”, e Valerio Vermiglio, regista della Nazionale medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004 e campione d’Europa per due edizioni consecutive. Siamo orgogliosi – aggiunge il presidente Occhipinti – dell’ampia partecipazione già registrata in questi giorni da parte di scuole e società sportive”.

Sono numerosissime le adesioni da parte degli istituti scolastici della provincia di Trapani: risultano già iscritti 1779 alunni, che saranno accompagnati da 258 docenti, oltre a diverse società sportive che da anni lavorano per la promozione dell’attività di base. Ad accogliere i giovani pallavolisti, il prossimo 3 ottobre, saranno il presidente nazionale FIPAV Giuseppe Manfredi, il segretario nazionale Stefano Bellotti, il presidente regionale Antonio Locandro e, ovviamente, il presidente della FIPAV Trapani Filippo Occhipinti. “Come dichiarato in occasione della presentazione nazionale del tour, il progetto “Volley S3” è un inno alla gioia e un metodo semplice per promuovere la pallavolo portando i bambini immediatamente alla schiacciata abbassando la rete ed innalzando il divertimento – continua il presidente Occhipinti – La Federazione con questa attività e con lo Spikeball, gioco propedeutico al Volley S3, vuole introdurre un nuovo modo di avvicinarsi al volley, sia in ambito federale che scolastico. Motivo per cui Andrea “Lucky” Lucchetta, master smart coach, e Valerio Vermiglio, smart coach, giocheranno insieme ai bambini, illustrando le tecniche dello “Spikeball” con il loro contagioso entusiasmo”.

Queste le scuole che hanno già aderito con gli alunni delle classi IV e V della scuola primaria e con gli studenti del primo anno della scuola secondaria di primo grado: Istituto Comprensivo Statale Bassi-Catalano di Trapani, Istituto Comprensivo S. Bagolino di Alcamo, I.C. Maria Montessori di Alcamo, Istituto Comprensivo Gian Giacomo Ciaccio Montalto di Trapani, ICS G. Pagoto di Casa Santa Erice, Istituto Comprensivo Statale G. Pascoli – A. De Stefano di Erice, Istituto Comprensivo Statale “Nunzio Nasi” di Trapani, Istituto Comprensivo Statale Giuseppe Mazzini di Erice, Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Paceco, Istituto Comprensivo Eugenio Pertini di Trapani, I.C. Francesco Vivona di Calatafimi Segesta, Istituto Comprensivo Pirandello S.G. Bosco Campobello di Mazara, I.C. Di Matteo di Castelvetrano, Istituto Comprensivo L. Radice – Pappalardo di Castelvetrano, I.C. Garibaldi-Pipitone di Marsala, IC G. Grassa – G. B. Quinci di Mazara del Vallo, I.C. Rita Levi Montalcini di Partanna, Istituto comprensivo Luigi Capuana di Santa Ninfa e I.C. Dante Alighieri di Valderice. Nei prossimi giorni, probabilmente, il numero delle scuole e dei partecipanti è destinato a crescere.

Il “Circuito del Volley S3”, che ogni anno registra numeri da record, anche in questa nuova stagione sarà affiancato da importanti partner come ESA (Progetto Iride), EBRI, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Decathlon, Parmigiano Reggiano, Rai Kids, Susan Komen. L’iniziativa beneficia anche del patrocinio dell’ARS, dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, dei Comuni di Castelvetrano, Paceco, Partanna, Trapani, Marsala, Erice, San Vito Lo Capo