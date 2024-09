I socialisti di Marsala intervengono sui casi di violenza in città e chiedono un incontro al sindaco

“Sin dall’insediamento dell’amministrazione Grillo – scrive il segretario cittadino del Psi, Antonio Consentino – stiamo assistendo ad una inarrestabile ondata di violenza che con cadenza pressochè quotidiana sconvolge la città di Marsala.

Sul tema il Partito Socialista Italiano di Marsala ha diramato diversi comunicati stampa volti a sollecitare sindaco e amministrazione affinchè venisse presa ogni necessaria contromisura e le connesse determinazioni di competenza; stante la disamante inerzia delle istituzioni cittadine il PSI ha anche scritto direttamente alla prefetta di Trapani.

Sindaco e Giunta non hanno assunto alcuna iniziativa, né attraverso gli organi di stampa hanno doverosamente rassicurato i cittadini marsalesi illustrando le modalità, ad oggi neppure larvatamente individuate, attraverso cui contrastare la crescente violenza in città.

Lo scorso 21 agosto il sindaco Grillo ha partecipato ad una riunione in prefettura, incredibilmente non a seguito di una sua iniziativa bensì dietro convocazione della prefetta, e non è dato sapere cosa egli abbia riferito alla prefetta, indi quale fosse la sua opinione strategica su come, in concreto, garantire la sicurezza dei cittadini marsalesi, dei commercianti e dei malcapitati turisti. Unico dato certo emerso da tale incontro è l’invito rivolto al sindaco di migliorare i controlli di sua competenza circa gli esercizi commerciali del centro storico e nelle zone dove ci sono turisti. Cosa è stato fatto ? Tutto tace.

Il Partito Socialista Italiano di Marsala, quindi, nel prendere amaramente atto degli ultimi episodi altamente violenti in ordine di tempo quali l’accoltellamento in contrada Ciavolo, l’accoltellamento di un uomo di nazionalità straniera, ed un ragazzino inseguito da due giovani armati di coltello, quest’ultimo episodio fortunatamente senza gravi conseguenze, è giunto alla determinazione di richiedere un incontro ufficiale al sindaco Grillo, cosicchè, ove auspicabilmente egli sia disponibile, con una sua delegazione guidata dal segretario Antonio Consentino si recherà a palazzo comunale onde affrontare il tema della violenza in città ed apprendere dalla viva voce del primo cittadino le modalità attraverso l’amministrazione intende arginare tale crescente ondata di violenza, invero senza precedenti”.