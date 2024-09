Rugby: i Fenici di Marsala alle selezioni regionali

I Fenici del Marsala Rugby in grande spolvero alla prima uscita stagionale. Sul campo di Caltanissetta, impianto gestito efficacemente dalla sinergia tra calcio e rugby, è andato in scena il primo allenamento di selezione regionale. Più di 100 atleti convocati da tutte le parti della Sicilia hanno mostrato le loro qualità sotto gli occhi attenti dei tecnici selezionatori regionali.

I ragazzi e le ragazze cari al presidente Debiasi si sono distinti per l’ottimo gioco scaturito dalla forma fisica mostrata in campo, frutto di un meticoloso lavoro atletico iniziato più di un mese fa: “desidero ringraziare i nostri sponsor sostenitori – sottolinea il presidente – che permettono allo staff e alle squadre di avere a disposizione tutto ciò che occorre per prepararci al meglio, imprenditori che credono nel nostro progetto e ci sostengono e che ci piace sempre ricordare: Imex, Fina, Sigel, Biotrading, Juparana’, Agren oltre a generosissimi benefattori privati, la prima dedica della stagione è per loro”.

Sul piano tecnico i ragazzi e le ragazze hanno convinto e il direttore tecnico Quattrociocchi, incassa complimenti dai tecnici regionali che condivide con tutti gli educatori che si occupano con competenza e passione, della crescita dei Fenici. L’invito rivolto a tutti i genitori, da parte dei Fenici, è di far provare il rugby al centro aggregativo polifunzionale Gaspare Umile (dai 4 ai 16 anni). Particolare attenzione è dedicata all’educazione civica dei giovani.