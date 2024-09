Marsala ricorda Nino Culicchia. Un libro al Carmine nel ventennale dalla scomparsa

“Nino Culicchia. Una penna rossa, un baffo, tante storie…” è il libro, edito da Navarra Editore, che sarà presentato sabato 21 settembre a Marsala, al Convento del Carmine alle ore 17.30 e che si avvale del patrocinio dell’Amministrazione comunale. A 20anni dalla scomparsa del capo ufficio stampa del Comune, la figlia Federica e la moglie Mariella Domingo hanno avuto l’idea, molto bella e ammirevole, di raccontare Nino attraverso le testimonianze di quanti – e sono davvero tanti – gli hanno voluto bene. Un abbraccio collettivo al giornalista e all’amico, al creativo e all’uomo, al suo amore per la famiglia e per Marsala. Ne viene fuori il ritratto di “una vita spesa bene” – come scrive il prof. Nino Sammartano nella sua prefazione – generosa e lungimirante, impreziosita da impegni professionali, culturali, sociali e umanitari Un’eccellenza di questa terra di Sicilia, il nostro Nino, di cui essere orgogliosi. Il primo appuntamento in ricordo del giornalista si è svolto durante la rassegna ‘Il mare colore dei libri’ a fine luglio. Sul palco all’interno del Complesso San Pietro, per quell’occasione, salirono, tra gli altri, i suoi colleghi Alessandro Tarantino e Nino Guercio, alla presenza della moglie e della figlia.

“Abbiamo avuto l’onore di avere al nostro fianco colui che ha inventato gli uffici stampa pubblici e continuamo ad avere l’onore di seguire il suo solco di quello che ha tracciato con la sua opera, la sua penna. Il suo concetto era di aprire l’Amministrazione ai cittadini – affermò nel corso del Festival dei libri, il suo collega Tarantino -. Di lui conservo la grande umanità; lanciò anche tanti giornalisti, io sono uno di quelli”. “Nino era anche tanto altro, era un papà che adorava sua figlia, amava il mare, la vita, un uomo che ha dato tanto a Marsala. La sua è stata una scomparsa troppo prematura in tutti i sensi”.