Petrosino, finisce in manette un ladro di cavi di rame

I Carabinieri della Stazione di Petrosino hanno arrestato un pregiudicato 40enne del luogo per il reato di furto aggravato.

Nel corso di un servizio di pattuglia i militari dell’Arma sorprendevano l’uomo mentre era intento, in contrada Parrini di Marsala, a bruciare il rivestimento in PVC di circa 15 metri di cavi di rame della linea telefonica, asportati nei giorni scorsi in una strada del centro abitato di Petrosino, nella cui area era stata inoltre causata una interruzione dell’erogazione del servizio.

Dai successivi accertamenti, grazie alle testimonianze raccolte, il 40enne veniva compiutamente individuato quale autore del furto.

All’esito della perquisizione presso il domicilio del 40enne, che già in passato è stato tratto in arresto per analoghi furti di cavi conduttori in rame, venivano rinvenuti sottoposti a sequestro attrezzi utilizzati per la commissione del reato.

A seguito del rito direttissimo è stato sottoposto alla misura della detenzione in carcere.