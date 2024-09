Quattro comuni trapanesi premiati come Bandiera Verde e Lilla, si parla di pochissime migliaia di euro

Premialità ai comuni siciliani più virtuosi: un milione e 600 mila euro agli enti più attivi e operosi che hanno ricevuto riconoscimenti per aver garantito migliori servizi. In particolare ai comuni che hanno ricevuto il riconoscimento internazionale di Bandiera Blu da parte della Fondazione per l’educazione ambientale (Fea) andranno complessivi 200 mila euro, 100 mila euro sono destinati ai comuni contrassegnati dalla Bandiera Verde, a seguito di una valutazione dei pediatri italiani, e 50 mila euro a quelli a cui è stata assegnata la Bandiera Lilla da parte dell’omonima cooperativa che dal 2012 individua i comuni che prestano particolare attenzione alle persone con disabilità.

Agli enti che hanno ottenuto il riconoscimento di “plastic free” da parte dell’omonima onlus nazionale sono andati complessivi 100 mila euro. Mentre 800 mila euro sono stati destinati a quelli che hanno ricevuto negli anni il riconoscimento di “Borgo più bello d’Italia” per l’attivazione o il potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione turistica e culturale.

«Un riconoscimento in denaro rappresenta un segno tangibile dell’attenzione che il governo regionale presta alle buone pratiche adottate dai Comuni – dice l’assessore Andrea Messina –. L’obiettivo che ci siamo posti, attraverso il trasferimento di risorse relative al bilancio 2024 di parte corrente, è quello di premiare le amministrazioni virtuose e stimolare anche altri comuni ad attivare iniziative capaci di salvaguardare l’ambiente costiero, migliorare la qualità del territorio e dei servizi e promuovere il turismo costiero e la qualità della vita nei nostri centri storici, sempre più riconosciuti a livello internazionale come modello di stile di vita».

In particolare ai comuni trapanesi, è arrivata una premialità che, di certo, servirà a ben poco. A Campobello di Mazara assegna la somma di € 3.194,92 per le sue spiagge da “Bandiera Verde”, così come Marsala, che di somme ne riceve € 5.704,63, Mazara (€ 4.618,11), San Vito Lo Capo (€ 2.953,81), quest’ultimo riceve anche € 2.661,26 per il vessillo lilla. Piccole somme che dovrebbero essere reinvestite in piccolissimi progetti.