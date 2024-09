Fondi Pnrr, per la sanità trapanese 51 progetti e oltre 39 milioni di euro

Si è tenuta in Prefettura di Trapani in video-conferenza la riunione della locale Cabina di Regia per verificare lo stato di avanzamento dei progetti riguardanti gli investimenti previsti nel PNRR Salute, di cui l’Azienda Sanitaria Provinciale è il soggetto attuatore esterno. Alla riunione convocata dalla Prefetta Daniela Lupo e coordinata dal Vice Prefetto Vicario, hanno partecipato il rappresentante della Regione Siciliana, il rappresentante del Libero Consorzio Comunale di Trapani, il rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, il rappresentante della Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani coadiuvato dai dirigenti che si occupano della gestione dei progetti suindicati.

Nel corso dell’incontro, i partecipanti hanno relazionato sullo stato di avanzamento degli progetti e sulle criticità emerse in corso d’opera che saranno rappresentate al Ministero della Salute. Su questo territorio sono 51 i progetti finanziati con risorse PNRR per un ammontare complessivo di euro 39.632.087,09. Gli interventi mirano a rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale attraverso la realizzazione di case della comunità, l’implementazione di centrali operative territoriali e la digitalizzazione del servizio sanitario. L’incontro fa seguito alla cabina di coordinamento del 29 luglio scorso in cui sono stati monitorati gli interventi riguardanti il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla mafia, che fanno capo al Commissario straordinario, e i 21 progetti relativi al restauro delle chiese di proprietà del Fondo Edificio di Culto.