Rimodulazione rete ospedaliera siciliana, al tavolo tecnico assenti tre Asp

La Regione siciliana ha istituito il Tavolo tecnico per la predisposizione della proposta di rimodulazione della rete ospedaliera. L’insediamento dell’organismo a Palermo davanti l’assessore Volo, ha predisposto che i lavori in ambito sanitario nei presidi dovranno concludersi entro il 30 novembre con la proposta da sottoporre alle successive valutazioni. Al tavolo però, tre grandi assenti: i dirigenti delle Asp di Trapani, Ragusa e Siracusa che non hanno avanzato proposte e quindi dovranno ‘subire’ le proposte dei presenti in Regione. Bocche cucite ancora dalle azienda provinciali sanitarie, ma non mancheranno sicuramente le repliche.