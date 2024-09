Palmigiano “Ecosistema delle startup lituane è cresciuto di 7 volte dal 2018”

PALERMO (ITALPRESS) – Per il 12esimo anno consecutivo, Vilnius, la Capitale della Lituania, ospiterà, dal 2 al 3 ottobre, la Startup Fair, il più grande evento internazionale per startup. Quest’anno sono invitati oltre 2.000 partecipanti provenienti da 68 paesi a immergersi nel vivace ambiente delle startup. L’evento, organizzato da Startup Lithuania, è gratuito e mira a ispirare i futuri imprenditori e a mettere in evidenza il valore delle startup nella società.

“L’ecosistema delle startup lituane è cresciuto di 7 volte dal 2018 e ora ha un valore di 13,7 miliardi di euro”, dichiara Alessandro Palmigiano, console della Lituania per la Regione Siciliana, che promuove l’evento insieme all’Ambasciata della Repubblica di Lituania in Italia.

“Con un forte sostegno statale, tra cui programmi come InnoHub Lituania e partnership con acceleratori di startup – si legge in una nota -, la Lituania offre alle startup incredibili opportunità di crescita”. “Grazie a questi numeri Vilnius è prima in classificata tra i Paesi dell’UE per le startup di sicurezza informatica. Si tratta di una grande occasione per i giovani siciliani che vogliano intraprendere questo percorso”, sottolinea la nota.

