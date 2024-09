Marsala, il consiglio approva la revisione della pianta organica delle Farmacie

Avviata la seduta di prosecuzione con la votazione positiva sull’emendamento per la soppressione della farmacia iscritta al numero 23 della relativa pianta organica, il Consiglio comunale ha immediatamente approvato a maggioranza la “Revisione biennale della Pianta organica delle Farmacie – anno 2022”.

Dopo le dichiarazioni di voto di alcuni consiglieri, l’Aula ha approvato una delibera di debito fuori bilancio e, successivamente, il presidente Enzo Sturiano ha dato la parola per alcune comunicazioni. Il primo intervento è stato quello di Pino Ferrantelli (disinfestazione in città incompleta e insufficiente; palme sul lungomare collocate in contrasto al nuovo codice della strada; presenza di detriti su via Salemi, non rimossi dopo le piogge). A seguire, Flavio Coppola (assistenti Asacom, un servizio aggiuntivo che il Comune è obbligato a reperire le somme per assicurarlo e chiede come si stia muovendo l’Amministrazione; chiede se ci sia stato un sopralluogo per verificare la corretta collocazione delle palme sul lungomare). Sul punto, il presidente Sturiano ha espresso l’opportunità di rivedere la disposizione delle palme, pur nella regolarità della progettazione. Leo Orlando (non ancora prevista l’esenzione pagamento per auto elettriche sulle strisce blu; non mi è ancora pervenuto il numero degli spazi blu, attualmente in rifacimento; occorre un lavoro propedeutico per verificare la funzionalità delle colonnine per il pagamento della sosta e le app che lo consentono; non previsto il rifacimento, prioritario, delle strisce gialle per i disabili; del pari, era prioritario incrementare il personale per i controlli delle soste, sia per una viabilità ordinata che per economie di bilancio). Eleonora Milazzo (lamenta interrogazioni senza risposta, a cominciare dal cronoprogramma dei lavori di messa in sicurezza del Lungomare Boeo, antistante Baglio Anselmi, nonché quella sull’eliminazione di cordolo che delimita la pista ciclabile nei tratti in cui ci sono piazzole di sosta e una terza riguardante il decoro della città in genere, anch’essa rimasta inevasa). Per l’Amministrazione l’assessore Salvatore Agate ha fornito alcuni chiarimenti sulle tematiche oggetto delle comunicazioni.

Al termine della seduta, il presidente ha aggiornato i lavori al 16 e 19 settembre prossimi, alle ore 17:00.