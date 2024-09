Axpo entra nel mercato del biometano in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Axpo ha dato il via libera oggi all’avvio del suo primo progetto di biometano in Italia. Situato in Basilicata, l’impianto produrrà circa 45 GWh di energia rinnovabile l’anno con l’inizio dell’operatività stimata entro la fine del 2025.L’impianto sarà costruito nel comune di Grottole e utilizzerà prevalentemente scarti provenienti dalle aziende agricole delle vicinanze per produrre gas naturale carbon-neutral. Quest’ultimo sarà immesso nella rete gas nazionale italiana.L’accordo tra Axpo e uno sviluppatore italiano è stato chiuso ad inizi settembre 2024, con le parti che hanno concordato di non rilasciare dettagli in merito al prezzo di vendita. Un consorzio di società italiane guidato da Atzwanger SpA e BiHcon è stato già selezionato in qualità di partner per l’ingegnerizzazione, l’approvvigionamento e la costruzione e inizierà i lavori a partire da questo mese. Il biogas sarà introdotto nella rete nazionale italiana di distribuzione del gas, contribuendo alle esigenze energetiche del Paese e per supportarne la decarbonizzazione.“Il gas rinnovabile gioca un ruolo chiave nel processo di decarbonizzazione e nell’accelerazione globale della transizione energetica, siamo entusiasti di lanciare questo importante progetto greenfield in Italia – ha commentato l’Head of International Biogas di Axpo Vèronique Abrate -. La strategia di crescita di Axpo in Europa è ambiziosa e sarà costantemente implementata, un progetto alla volta”.“Il mercato del biometano in Europa dovrebbe quasi raddoppiare nei prossimi decenni, passando dagli attuali 21 miliardi di metri cubi a oltre 35 miliardi di metri cubi entro il 2030 – ha aggiunto il presidente di Axpo Italia, Salvatore Pinto -. Il nostro progetto di Grottole inserisce il biometano nella mappa italiana del gas rinnovabile e continuiamo a lavorare a stretto contatto con le comunità locali, le autorità e i nostri business partner affinchè il suo sviluppo avvenga con la piena soddisfazione di tutte le parti”.Axpo vanta una vasta esperienza nella gestione di strutture a biomassa e biogas. In Svizzera Axpo è leader nella fermentazione a secco dei rifiuti organici, gestendo 15 impianti biogas che producono energia rinnovabile e fertilizzanti naturali ricchi di sostanze nutritive.Anche nel resto d’Europa Axpo è all’avanguardia nello sviluppo di impianti di biogas. In Spagna, per esempio, l’allevamento di animali da latte di Torre Santamarìa ne utilizza il letame per la produzione di biometano. L’impianto attualmente inietta 25 GWh di biometano nella rete gas all’anno e in futuro è destinato a quadruplicare la sua capacità produttiva fino a 115 GWh. Ad aprile 2024, Axpo è entrata nel mercato del biogas in Portogallo con il lancio di un progetto da 15 GWh che dovrebbe entrare in funzione entro la fine del 2025.

– foto ufficio stampa Axpo –

Da sinistra Markus Richter, Project developer, Axpo; Marco Sacchi, Managing Director di Axpo Servizi Produzione Italia; Vèronique Abrate, Head of International Biogas di Axpo; Marco Maccaferri, General Manager di BiHCon e Stefano Castello, Biogas Construction supervisor di Axpo.

(ITALPRESS).