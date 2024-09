Ferrovie, la linea Trapani-Marsala sarà pronta il 31 maggio 2025

Proseguono gli interventi di adeguamento tecnologico e potenziamento infrastrutturale che Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sta portando avanti sulla linea Palermo-Trapani.

Per consentire l’operatività dei cantieri continua la sospensione della circolazione dei treni fino al 28 settembre nella tratta Trapani – Piraineto e fino al 31 maggio 2025 nella tratta Trapani – Marsala. Nei prossimi giorni saranno avviate le attività propedeutiche per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria “Vincenzo Florio” al servizio dell’aeroporto Trapani-Birgi, i cui lavori interferenti con l’esercizio ferroviario saranno conclusi nella prossima primavera. Proseguono invece gli interventi previsti nella stazione di Trapani, per la realizzazione del Piano Regolatore Generale e per l’attivazione del nuovo ACC di stazione e nella stazione di Marsala, dove sono in corso i lavori per il miglioramento dell’accessibilità alla stazione grazie all’innalzamento del primo marciapiede, alla realizzazione del sottopasso pedonale e del nuovo secondo marciapiede.