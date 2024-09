A Marsala si rifanno le strisce blu, divieti di sosta a Porticella

Sono circa trenta le vie e le piazze del centro urbano di Marsala interessate al rifacimento delle “strisce blu” (sosta a pagamento). Si comincia domani in zona “Porticella”, dove l’Impresa incarica ha già collocato i cartelli indicanti l’inizio dei lavori, così come prescrive il codice della strada. Un’apposita ordinanza della Polizia Municipale ha già disposto il divieto di sosta nelle vie e piazze in cui – da oggi e fino al prossimo 18 settembre – verrà realizzata la segnaletica blu. Così facendo però, con l’inizio della scuola e del caos nelle strade del centro urbano, si prospettano giorni molto molto “caldi” e non solo a livello metereologico.