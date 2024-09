Rifiuti: ad Alcamo cambiano le regole per gli esercenti commerciali

Il mese scorso il Consiglio Comunale di Alcamo ha approvato alcune modifiche riguardanti il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, in particolare è stato inserito un nuovo articolo riguardanti alcuni obblighi da parte degli operatori economici in materia di smaltimento dei rifiuti. Ad oggi i gestori delle attività hanno sia l’obbligo di mantenere gli spazi pubblici o aperti al pubblico, vicini al locale, liberi da ogni ingombro e rifiuto che di collocare, durante l’orario di apertura, idonei cestini di raccolta dei rifiuti all’interno dei locali.

“Adesso abbiamo disposto, grazie al lavoro fatto insieme al Consiglio tutto – dichiara l’assessore all’ambiente Caterina Camarda – che i gestori delle attività dovranno custodire i mastelli e/o sacchi trasparenti dei rifiuti prodotti, all’interno dei locali dell’attività. E qualora i gestori delle attività, per ragioni di gestione del ciclo produttivo e/o per insufficienza di spazio interno o altre motivazioni correlate all’attività, necessitassero di suolo pubblico per l’esposizione dei mastelli, potranno farne richiesta, non soggetta a canone, a condizione che i mastelli siano collocati all’interno di appositi box proprio per garantire un corretto decoro urbano e un controllo di eventuali manifestazioni olfattive. E’ chiaro – conclude – che per mantenere gli spazi pubblici, vicini gli esercizi commerciali, puliti e decorosi la collaborazione fra il Comune e gli operatori economici è indispensabile”.