Al “Nino Lombardo Angotta” il Marsala rimane imbattuto nelle due gare di Coppa Eccellenza ma a passare alla fine è il San Vito Lo Capo. Il match infatti, combattuto ed equilibrato, è terminato 0 a 0. Considerato che l’andata si è conclusa con un altro pareggio, per 2 a 3, le squadre si sono date battaglia fino ai rigori, poi vinti dal San Vito di misura (per 4-5). Finisce così la competizione per il Marsala Calcio che ora potrà concentrarsi sul Campionato.