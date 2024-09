La grande partita di Totò Schillaci: ore di ansia per l’ex stella anni ’90

Totò Schillaci, stella del calcio e della Nazionale Italiana anni ’90 è ricoverato nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Civico di Palermo, da quanto si evince, in gravi condizioni. L’ex calciatore, eroe delle notti magiche, aveva rivelato di essere in cura da qualche anno per un tumore e ha subito anche ben due interventi. Si è curato alla clinica palermitana La Maddalena, proprio nello stesso periodo – come da lui stesso dichiarato – di Matteo Messina Denaro. Schillaci si trovava già in terapia quando il boss castelvetranese fu arrestato. La conferma delle sue condizioni sul suo profilo social arriva dai familiari, dopo alcune voci che si rincorrevano e per calmare alcune false notizie: “Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici notte e giorno” e poi l’augurio di riprendersi, “Forza Totò”.