Marsala: va a fuoco un’area vicino la Villa Damiani

Incendio in corso nei pressi di Villa Damiani. L’area di proprietà comunale è stata tempestivamente messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, come ha fatto sapere il sindaco in un posto Facebook con la collaborazione del Corpo Forestale e dei volontari della Protezione Civile che al momento sono sul posto. Anche la Polizia Municipale è intervenuta per deviare il traffico a causa del fumo.

“Un sentito grazie ai Vigili del Fuoco, ai Volontari della Protezione civile, alle Pantere Verdi e alle Guardie Agro Forestali per la loro preziosa collaborazione” ha affermato Massimo Grillo.