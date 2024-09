Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, iniziative nella Diocesi di Mazara

Anche in Diocesi verrà celebrata la 110ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, in programma per il 29 settembre e promossa dalla Chiesa Cattolica che quest’anno, nel suo messaggio, Papa Francesco ha voluto intitolare “Dio cammina con il suo popolo”. Due sono le iniziative organizzate dall’Ufficio pastorale diocesano per le migrazioni e la mobilità umana guidato da suor Alessandra Martin. Domenica 29, alle ore 10,30, nella chiesa madre di Marsala il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella presiederà la santa messa. Al termine, ore 12 circa, sul lungomare vicino la chiesa San Giovanni al Boeo si terrà un momento di preghiera. Il corteo si muoverà a piedi dalla chiesa madre. L’altra iniziativa per la Giornata è l’allestimento della mostra fotografica “Incontri, sguardi, storie e accoglienze”, un percorso di immagini realizzato dalla fotografa Laura Pietra insieme all’associazione “AccoglieRete”, attraverso il quale si racconta un modello positivo di cittadinanza attiva e attenta per accogliere, proteggere, promuovere e integrare le persone che migrano e che sono oggi con noi, nei nostri contesti di vita, di società e di comunità cristiane. La mostra sarà itinerante.

Dal 27 settembre al 4 ottobre presso il complesso San Pietro di Marsala. L’inaugurazione venerdì 27, ore 18,30, alla presenza del Vescovo, orari: 9-13 e 15-19. Sabato 5 ottobre, ore 18,30, inaugurazione presso il centro Civic di Mazara del Vallo. Apertura mostra sino all’11 ottobre, orari: 10-12 e 18-21. Sabato 12 ottobre, ore 18, inaugurazione presso la chiesa San Domenico di Castelvetrano. Apertura mostra sino al 20 ottobre, orari: 10-12. Le offerte raccolte nelle celebrazioni di domenica 29 verranno devolute alla Fondazione Migrantes per sostenere i progetti a favore delle persone che migrano.