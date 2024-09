Con Carmine Acierno alla scoperta dei luoghi militari di Pantelleria￼

Ci sono ancora pochi posti a disposizione per la visita guidata organizzata dall’Unipant per domenica 8 settembre su alcuni dei luoghi più suggestivi e meno conosciuti della Storia militare dell’isola. Grazie alla preziosa presenza di Carmine Acierno, che ha studiato e censito molti dei luoghi lasciati sull’isola dai militari e risalenti soprattutto al periodo pre-bellico e bellico, potremo visitare il Cimitero Militare di Pantelleria e uno dei dormitori ancora intatti, nascosti sotto il crinale di Piana Ghirlanda.

Una visita guidata di scoperta e di apprendimento di una parte importante e ancora presente della Storia isolana. La visita guidata è gratuita, anche se verrà chiesta una donazione libera per continuare le attività Unipant che si autofinanzia per cercare di mettere a disposizione di tutti gli appuntamenti culturali che organizza. La visita si terrà la mattina, se sarà necessario divisa in due gruppi, il primo alle 9.30 e il secondo alle 11.30. La prenotazione è obbligatoria e si potrà effettuare inviando un messaggio al numero 333 3876830 (Whatsapp o Telegram) indicando nome e cognome di chi prenota e numero di posti richiesti, entro e non oltre sabato 7 settembre alle ore 12.00.