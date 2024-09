Stamani una copiosa perdita di carburante si è registrata da un rifornimento di benzina in via Trapani, lato Santa Venera. I vigili del fuoco del locale distaccamento di corso Calatafimi si sono recati sul luogo per mettere in sicurezza la strada scivolosa, distribuendo un materiale antiscivolo sul manto e transennando il rifornimento. Tutto pian piano sta tornando alla normalità. Non si comprende ancora la causa della fuoriuscita.