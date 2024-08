Sottopasso alla Stazione Centrale di Marsala, il Consiglio approva un atto di indirizzo per inibire gli accessi verso via Cairoli e via Elia

Nuova seduta del Consiglio comunale di Marsala, dopo la pausa estiva. Dopo la seduta di ieri, interamente dedicata alle comunicazioni, stavolta l’assise ha approvato due atti. Con 15 voti favorevoli su 15 presenti è stata esitata favorevolmente la delibera sullo studio e la classificazione delle tipologie edilizie del centro storico. Sull’argomento si è registrato l’intervento del consigliere Antonio Vinci, presidente della commissione Urbanistica.

A seguire, è stato esaminato l’atto d’indirizzo riguardante il sottopasso pedonale di via Carioli, che fa seguito a una petizione dei residenti della zona. Dopo averne chiesto il prelievo, il consigliere Coppola ha illustrato l’atto, definendo l’opera come “un intervento che non serve a nessuno”. In particolare l’atto invita il sindaco ad inibire qualsiasi accesso da via Cairoli e da via Elia anche in caso di non modificabilità del progetto, con la realizzazione di un muro di cinta confinante con la ferrovia dello Stato, fino a quando non verrà effettuata una riqualificazione della zona, con la realizzazione di parcheggi, marciapiedi e arredi per mettere in sicurezza i pedoni. L’atto è stato poi approvato dopo un breve dibattito con 14 voti favorevoli su 14 votanti. Sull’argomento è da registrare oltre a quello del consigliere Coppola, l’intervento di Leo Orlando.

Nel corso della seduta si è parlato degli spettacoli estivi con gli interventi dei consiglieri Leo Orlando e Vito Milazzo e dell’assessore Ignazio Bilardello. Rinviata, ancora una volta, la discussione sul Piano delle Farmacie per motivi tecnico-amministrativi.

Domani si torna in aula alle ore 11.30 per l’esame della delibera inerente la Relazione del sindaco.