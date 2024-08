Ucraina, Zelensky “Positivo test primo missile balistico”

KIEV (ITALPRESS) – “C’è stato un test positivo del primo missile balistico ucraino. E per questo mi congratulo con il nostro complesso industriale-difensivo”. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riferisce RBC-Ucraina. Zelensky ha detto che non poteva rivelare dettagli sul missile.

“Ho pensato che fosse troppo presto per parlarne. Ma volevo che la società valutasse le persone che lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nelle imprese della difesa”, ha detto.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).