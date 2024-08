10eLotto, vinti 100 mila euro a Nicolosi. A Paceco vincita al Lotto di 10 mila euro

La dea bendata ancora una volta generosa con i siciliani, in termini di vincite al gioco. A far festa, nelle ultime ore sono state soprattutto le province di Catania e Palermo. A Nicolosi, una giocata di appena un euro ha fruttato un “9” e una vincita di 100 mila euro al 10eLotto. Sempre nel catanese, altre due vincite da 20 mila euro ciascuno (sempre con il 10eLotto) e una da 13.200 euro con il Lotto. A Carini, in provincia di Palermo, una giocata al Lotto su tutte le ruote ha invece portato in dono una vincita di 25.475 euro, mentre nel capoluogo sono stati vinti 9.500 euro con un’altra giocata. In provincia di Trapani la giocata più fortunata è stata effettuata a Paceco, dove è stata vinta una somma pari a 10.516,67 euro.