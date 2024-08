L’Handball Erice si aggiudica il secondo posto al Trofeo “Città del Redentore”

Si è conclusa la sesta edizione del Trofeo “Città del Redentore”, che si è svolto a Nuoro. Vi hanno partecipato anche le Arpie della Pallamano femminile ericina. Dopo i due successi ottenuti nelle prime due giornate, contro le spagnole di Palautordera e le francesi dell’Asul Vaulx-En-Velin, la AC Life Style Handball Erice ha conseguito una vittoria in mattinata, contro Nuoro, e ha subito una sconfitta, in serata, contro Salerno. La AC Life Style chiude, perciò, al secondo posto questa manifestazione.

LE PARTITE

AC Life Style Handball Erice-HAC Nuoro 26-9 (13-3)HE: Masson, Lista 3, Di Prisco 4, Dalle Crode 4, Pintopereira, Ekoh, Pessoa 9, Rios 1, Ateba, Ramazzotti, Bernabei 3, Coppola, Priolo 2. All. Ignacio Aniz Legarra Iñaki. HAC Nuoro: Calabro 1, Colombo, Filindeu, Mereu, Flores A. 1, Flores M. 1, Basolu 1, Mirotta 4, Serra, Bouslimi, Firinu 1. Gara senza patemi per le Arpie, che partono forte sin dalle prime battute e non consentono mai alle avversarie (Nuoro è formazione che militerà in A2) di mettere in discussione il risultato.

AC Life Style Handball Erice-Salerno 21-24 (10-13)HE: Masson, Lista 1, Di Prisco, Dalle Crode 2, Pintopereira, Ekoh, Pessoa 9, Rios 4, Ateba, Ramazzotti, Bernabei 3, Coppola, Priolo 1, Basolu1. All. Ignacio Aniz Legarra Iñaki. Salerno: Dalla Costa 2, Danzi, Adinolfi, Fabbo, Squizziato 4, Falser 2, Woller 1, Rossomando 4, Gislimberti 2, Lanfredi, Petrovska, Mangone 8.

Una parete troppo ripida da scalare. Alle rinunce già assodate alla partenza, si sono aggiunte quelle a Ekoh, Coppola e Ateba, che hanno ridotto al massimo ogni rotazione del tecnico Iñaki. Del resto, in occasioni come questa, è giusto provare tutte le soluzioni possibili. Eppure, pur soffrendo dall’inizio lo svantaggio che ha indirizzato la gara, le Arpie hanno lottato pallone su pallone fino alla fine. E’ sempre un segnale molto positivo.