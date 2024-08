Gp Olanda, Norris in pole su Verstappen con Leclerc sesto

ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – Lando Norris partirà dalla pole position in vista del Gp d’Olanda in programma domani sul circuito di Zandvoort. Il pilota della McLaren ha chiuso le qualifiche in 1’09″673 precedendo il campione del mondo Max Verstappen, che ottiene la seconda posizione sulla griglia di partenza con un distacco di tre decimi e mezzo. Terzo miglior crono del Q3, invece, per Oscar Piastri, che mette l’altra McLaren in seconda fila, dove sarà affiancato da George Russell su Mercedes (+0.571). Sesta la Ferrari di Charles Leclerc, che partirà dunque dalla terza fila insieme all’altra Red Bull di Sergio Perez, mentre sarà nelle retrovie la Rossa di Carlos Sainz assieme a Lewis Hamilton, che non sono riusciti a superare il taglio del Q2. Bene le Aston Martin, con Fernando Alonso e Lance Stroll che saranno rispettivamente in settima e nona posizione sulla griglia di partenza, con Alexander Albon e Pierre Gasly che mettono la Williams e l’Alpine ottava e decima posizione.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).