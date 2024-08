Violento incidente nel pomeriggio di mercoledì 21 agosto a Marsala ma che per fortuna non ha avuto conseguenze serie per le persone coinvolte. All’incrocio tra la via Pomilia e la via delle Sirene, nel centro della città, due vetture: una Renault clio e una Ford transit si sono scontate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno ritenuto opportuno trasportare al Pronto Soccorso un ferito che presentava un trauma alla schiena.

Le vetture invece hanno subito notevoli danni