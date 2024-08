Mer­co­le­dì 21 ago­sto alle ore 19 e in re­pli­ca alle ore 21,30 l’as­so­cia­zio­ne cul­tu­ra­le Arco met­te in sce­na una nuo­va ver­sio­ne del­l’I­lia­de dove il rac­con­to del poe­ma ome­ri­co in­con­tra al­cu­ni tra i più bei bra­ni stan­dard del jazz gra­zie a mu­si­ci­sti di alto li­vel­lo: Aldo Ber­to­li­no, Da­rio Sil­via, Giu­sep­pe Pi­pi­to­ne e Fa­bri­zio Par­ri­nel­lo e la voce di Arian­na Rimi.

“L’As­se­dio di Ilio Tra­gi­che pro­ve di una Tra­ge­dia” an­drà in sce­na tra le ro­vi­ne del­la Pla­teia Ae­lia, nel­l’an­ti­co de­cu­ma­no di Li­ly­beo, nel par­co ar­cheo­lo­gi­co di Mar­sa­la, con in­gres­so da Por­ta Nuo­va. “L’as­se­dio di Ilio non è al­tro che l’I­lia­de, però pro­po­sta in una ver­sio­ne nuo­va – spie­ga l’au­to­re e re­gi­sta Gia­co­mo Fraz­zit­ta –. Sia­mo in­fat­ti riu­sci­ti a fon­de­re il poe­ma ome­ri­co con bel­lis­si­mi bra­ni stan­dard jazz. A