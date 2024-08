Regata d’altura Palermo-Montecarlo e Tasca d’Almerita, un binomio inscindibile

PALERMO (ITALPRESS) – Tasca d’Almerita, storico partner della regata d’altura Palermo-Montecarlo sin dalla sua prima edizione nel 2005, riconferma la sua partecipazione anche per il 2024 con il prestigioso trofeo dedicato a Giuseppe Tasca, sottolineando l’importanza storica e culturale della famiglia nella manifestazione. L’ambita e spettacolare competizione velistica, che unisce le due sponde del Mar Mediterraneo, prenderà il via domani di fronte alla sede del Circolo Vela Sicilia – circolo organizzatore della regata, nonchè Club sfidante in Americàs Cup con “Luna Rossa” – dallo scenografico Golfo di Mondello, per concludersi dopo oltre 500 miglia sotto la Rocca Grimaldi, nella suggestiva Baia del Principato di Monaco.

“Questa collaborazione – si legge in una nota – si fonda su un profondo legame basato sull’impegno di Tasca d’Almerita nella salvaguardia e custodia del patrimonio naturale e culturale della Sicilia e del Mediterraneo, oltre che nella promozione e protezione dell’ecosistema marino”.

“La Palermo-Montecarlo è molto più di una semplice competizione velistica; è una celebrazione antica del Mare e della nostra storia comune. Al centro di tutto c’è il Mar Mediterraneo, un ecosistema vitale la cui salute si sta compromettendo a causa dei cambiamenti climatici e per questo noi lo dobbiamo proteggere e valorizzare. E’ un onore per la nostra famiglia continuare a sostenere questa manifestazione che incarna i valori della sostenibilità e del rispetto per la natura, dice Alberto Tasca, oggi alla guida della storica cantina siciliana.

“La Palermo-Montecarlo – sottolinea la nota – è una regata storica che connette idealmente le due sponde del Mediterraneo, con la Sicilia come punto centrale e principale isola. La famiglia Tasca d’Almerita, da sempre promotrice di valori legati all’amore per il Mare e la Natura, rinnova il proprio sostegno a questa competizione, giunta alla sua 19^ Edizione”.

“Tasca d’Almerita – prosegue la nota – è uno dei principali sostenitori della fondazione SOStain, un programma di sostenibilità che mira a promuovere le migliori pratiche per il rispetto dell’ecosistema. Questo impegno si riflette anche nel supporto alla Palermo-Montecarlo, vista come un’opportunità straordinaria per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela del Mediterraneo”.

“Il Circolo della Vela Sicilia – organizzatore della regata – ha visto tra i suoi fondatori il Conte Giuseppe Tasca d’Almerita nel 1933, che ne fu presidente nel 1982 – evidenzia la nota -. La collaborazione con Tasca d’Almerita celebra, inoltre, la passione per la vela del conte Giuseppe, che ha sempre sostenuto la manifestazione fin dalla sua prima edizione, desiderando riunire nel Golfo di Mondello i migliori timonieri e professionisti della vela d’altura mondiale”.

Il Trofeo Giuseppe Tasca d’Almerita 2024 – istituito dal Conte Giuseppe, verrà assegnato all’imbarcazione prima classificata in tempo reale, perpetuando la tradizione di eccellenza e competitività che caratterizza questa regata.

