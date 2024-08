Lutto nel mondo dell’editoria a Palermo, è morto il giovane Pietro Vittorietti

Lutto nel mondo dell’editoria. È morto Pietro Vittorietti, discendente dei famosi editori Vittorietti di Palermo.

Ha combattuto per due anni e tre mesi contro un rarissimo tumore e non ce l’ha fatta. Avrebbe compiuto 30 anni il 22 settembre. Pietro si occupava dell’area linguistica e formativa nella Pietro Vittorietti Società Cooperativa, un’azienda che si occupa dagli anni ’60 di propaganda e distribuzione di libri scolastici e di editoria. Non era sposato e non aveva figli. «Mio nipote era una persona speciale – lo ricorda Maria Elena Vittorietti -, meravigliosa e unica con un sorriso che emanava a tutti calore».