Custonaci, sequestrato un lido totalmente abusivo

Piazzava postazioni sulla spiaggia, ma non aveva nessuna autorizzazione. Così creava un piccolo lido abusivo ai piedi di Monte Cofano. La Guardia costiera è intervenuta e ha sequestrato tutto.

La Guardia Costiera di Trapani ha condotto un’operazione nel litorale di Custonaci sequestrando un lido abusivo che occupava oltre 360 metri quadrati di spiaggia. Durante il controllo di routine, i militari della Capitaneria di Porto hanno individuato e sequestrato 13 postazioni complete di attrezzature da spiaggia precedentemente allestite in assenza dei clienti.

Questa mattina, lunedì 19 agosto, seguendo le attività di controllo potenziate nel periodo post Ferragosto, è stata individuata un’area in cui erano state abusivamente installate pedane per ombrelloni, lettini, tavoli e sdraio. Il concessionario responsabile è stato sorpreso mentre allestiva l’area in maniera illecita, configurando di fatto un vero e proprio stabilimento balneare abusivo.

Il concessionario è stato deferito all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva di area demaniale marittima.