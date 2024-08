A Portopalo di Capo Passero nel siracusano attivata postazione del 118

SIRACUSA (ITALPRESS) – “Attivata a Portopalo di Capo Passero per il periodo estivo e fino al 31 ottobre 2023 una postazione del 118. Un’attività che fa fronte per il maggiore flusso turistico nel territorio”.

Lo afferma il presidente della Seus, Riccardo Castro, dichiara: “Come da decreto dell’Assessorato regionale della Salute, in particolare del Dipartimento per la Pianificazione strategica guidato dal dirigente generale Salvatore Iacolino.

Per questa attivazione si utilizzerà l’ambulanza delle postazioni di Buccheri e Buscemi”.

Con una rimodulazione su base settimanale, l’assessorato ha disposto la dislocazione temporanea alternata settimanalmente a Portopalo delle autoambulanze di Buccheri e Buscemi dove la copertura continuerà ad essere garantita con la postazione che, di volta in volta, resta allocata nella sede originaria e, ove necessario, anche dalle ambulanze delle postazione ioni allocate nei comuni limitrofi.

Presenti nell’occasione il vicesindaco Corrado Lentinello, il presidente della Seus 118 Riccardo Castro, li direttore dell’area operativa regionale Nico Le Mura, l’RSPP della Seus Tonino Sciotto e gli autisti soccorritori della postazione. E’ un atto di sensibilità dell’assessorato che va incontro alle necessità del territorio in una stagione come questa dove è maggiore il flusso turistico nel territorio.

“E’ un atto di sensibilità dell’assessorato che va incontro alle necessità del territorio in una stagione come questa dove è maggiore il flusso turistico nel territorio”, afferma il dirigente generale dell’Assessorato regionale alla Salute, Salvatore Iacolino.

