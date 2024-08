Mazara saluta Antonio Manciapane, il custode dello Stadio Vaccara, funerali a San Pietro

La Città di Mazara dice addio ad Antonio Manciapane, storico custode dello Stadio Vaccara e punto di riferimento per generazioni di sportivi. I funerali di Antonio Manciapane avranno luogo lunedì 19 agosto alle ore 9.30 presso la Parrocchia San Pietro. Subito dopo le esequie il carro funebre con il feretro entrerà all’interno dello stadio Nino Vaccara e farà il giro del campo per onorare la memoria storica di Antonio Manciapane. Manciapane per tutti era conosciuto come Mastr’Antonio, persona affabile e figura carismatica del calcio mazarese, per oltre 60 anni custode storico dello stadio “Nino Vaccara”. “Antonio è stato un punto di riferimento per generazioni di calciatori, dirigenti sportivi e allenatori e tifosi che ancora oggi a distanza di anni ne serbano un caro ricordo. Alla famiglia il cordoglio e la vicinanza di tutti noi” ha detto il sindaco di Mazara Salvatore Quinci a nome della comunità mazarese rende omaggio ad Antonio Manciapane venuto a mancare lo scorso 16 agosto.