A Marsala i tombini saltano prima ancora delle piogge: “Melma ovunque”. VIDEO

A Marsala i tombini saltano prima ancora delle piogge abbondanti. Giorni fa è accaduto alla via Vecchia Mazara che, tra l’altro, nei giorni di pioggia intensa deve essere transennata per evitare che le auto restino impantanate. Ma un sabato fa la stessa cosa si è verificata sulla via Diaz, vicino l’arco di Porta Nuova. I residenti hanno documentato tutto perchè non è la prima volta che accade: “In pieno sabato, con le persone che affollano le strade, pomeriggio e sera è fuoriuscita della melma dal tombino di via Diaz, una cosa vergognosa, a parte gli odori nauseabondi, non si poteva attraversare”.

Insomma, ancora non è iniziata la stagione delle piogge e già i tombini straripano. Oggi si attende un pò di pioggia, bisogna capire ancora quanta ne cadrà e soprattutto cosa succederà alle catedoie della Città.

