Dopo 40 anni si ritrovano gli ex diplomandi della V F del Commerciale di Marsala

Una serata dove tutti i partecipanti godevano di una ‘giovane’ luce negli occhi, scoprendo un legame come un cordone ombelicale che li ha uniti in tutti i 40 anni dal diploma. Una serata insomma ricca di ricordi tra i banchi di scuola quella vissuta dall’ex V F dell’Istituto Commerciale “G. Garibaldi” di Marsala che ha voluto celebrare in un locale di Marsala i 40 anni da quando hanno lasciato i banchi per vivere ognuno la propria vita. Quei compagni di scuola oggi sono donne e uomini molto attivi nella nostra società che hanno voluto celebrare i momenti più spensierati della loro vita comune.