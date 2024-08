“E…State con noi 2024” approda a San Vito Lo Capo la campagna estiva della Polizia

La campagna “E…state con noi 2024” della Polizia di Stato è approdata la sera dell’11 agosto a San Vito Lo Capo, in Piazza Santuario. Per rafforzare, infatti, l’azione di contrasto alle condotte di guida rischiose, è stata dedicata un’intera serata all’attività volte a promuovere la cultura della legalità, sensibilizzando l’utenza sui comportamenti responsabili e prudenti da adottare sulla strada per arginare il fenomeno dell’incidentalità stradale, che continua a mietere vittime. Per raggiungere tale obiettivo gli uomini e le donne della Polizia Stradale, a bordo di mezzi particolarmente rappresentativi, come il camper azzurro, la Lamborghini e le moto, hanno avvicinato quanti più turisti e utenti, coinvolgendoli nelle molteplici attività di prevenzione quali: tappeti sensoriali che fanno provare in prima persona cosa significhi guidare in condizioni psicofisiche alterate da assunzioni di droghe o alcool, lezioni di sicurezza stradale indirizzate a tutti e simulazioni di comportamenti pericolosi su strada.



Nella stessa serata, contestualmente all’attività di prevenzione, la Polizia Stradale ha posto in campo tutte le tecnologie in uso alla specialità, come etilometri, precursori, police controller e grazie alla collaborazione di Fondazione Ania e di Autostrade per l’Italia, è stato impiegato anche il laboratorio forense mobile per l’accertamento dello stato di alterazione psicofisica alla guida, dovuto all’assunzione di stupefacenti attraverso analisi di secondo livello, controllando 176 persone e 85 veicoli, elevando 17 sanzioni e denunciando 3 persone per guida sotto l’effetto di droghe.